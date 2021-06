Abstrakte Kompositionen in der Stadtmacher-Galerie

„Wir sind glücklich, dass wir wieder ein wenig in die Normalität zurückkehren“, sagt Stadtmacher-Chef Bernhard Teferle. „Mörth kann auf zahlreiche Ausstellungen zurück blicken.“ Zuletzt waren seine Werke in der Galerie Herzogburg, im Hotel Obir oder in der Galerie Vorspann zu sehen. Seit einigen Jahren arbeitet der Autodidakt in der Garage seines Hauses in St. Andrä: „Die großformatigen Werke entstehen aber meist im Freien.“