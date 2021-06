Temperaturen steigen: Jetzt wird’s sommerlich

Temperaturen der Seen für viele noch zu frisch

Das kalte Frühjahr wirkt sich natürlich auch auf die Kärntner Badesaison aus. Die Temperaturen der Seen sind für viele Wasserratten noch zu erfrischend. Der Keutschacher See hat nur 16,7 Grad. Der Wörthersee liegt bei 17,9, der Weißensee bei 15,4 und der Brennsee bei 14,3 Grad.