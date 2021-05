Villacher (18) als Unfalllenker ausgeforscht

Nach dem Unfall am Montagmorgen in der Kärntner Straße in Villach, bei dem ein 15-jähriger Mopedfahrer verletzt wurde, konnte nun der flüchtige Pkw-Lenker ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um einen 18-jährigen Villacher, der nach der Kollision zwar die Rettung verständigt hatte, sich danach aber aus dem Staub machte. Der Mann wird angezeigt.