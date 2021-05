Zeugen werden gesucht: Mopedlenker kam zu Sturz

Ein 15-jährige Lenker aus dem Bezirk Villach musste am 31.05., gegen 7.45 Uhr, sein Moped auf der Kärtner Bundesstraße B 83 (Ossiacher Zeile) in Villach wegen einem vor ihm plötzlich abbremsenden Fahrzeuges, ebenfalls stark abbremsen. Dabei kam der Mopedlenker zu Sturz und musste anschließend mit leichten Verletzungen in das LKH Villach gebracht werden.