Die alten Plagen

Mit Respekt vor unterschiedlichen Meinungen ist es ohnehin derzeit nicht weit her im Land. Das hat sich die Regierung mit ihrer Kontrollneurose selbst eingebrockt. Im Ergebnis führt das wie schon so oft in der Geschichte zu einander unversöhnlich gegenüberstehenden Lagern. Auf der einen Seite die allen Turbulenzen trotzende türkis-grüne Koalition, die beim leisesten Anflug von Kritik die Rolle des beleidigten Opfers spielt. Der Regierung gegenüber steht eine müde Opposition, von der keine Impulse kommen.