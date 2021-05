Ibiza-Ausschuss: Die ÖVP und ihr klares Ziel

Fraktionsführer Andreas Hanger rückt aus. „Wir haben Vertrauen in die WKStA, nicht jedoch in Oberstaatsanwalt Purkart. Er zeigt Parteilichkeit. Das ist dieses Amtes unwürdig.“ Es sei ein Rundumschlag Purkarts gegen Aufsichtsbehörden und gegen die ÖVP. Die WKStA ist seit Monaten im Clinch mit der Kanzlerpartei, da sich die Zahl an türkisen Beschuldigten sukzessive erhöht.