Drei Kärntner saßen am Flughafen Schwechat fest

In den letzten 15 Monaten haben wir bis zu 40.000 PCR-Proben pro Tag analysiert. Dennoch ist es bislang nur zu drei solcher Fälle gekommen„, berichtet Marco Herten vom Salzburger Biotechnologieunternehmen Novogenia, das unter anderem auch am Klagenfurter Feldmarschall-Conrad-Platz Leute auf das Corona-Virus testet. Als ein solcher “Fall„ wird das Auftreten eines Fehlers in der Analyse betrachtet, wodurch diese im Labor wiederholt werden muss und es schlimmstenfalls zu langen Verzögerungen kommen kann - so wie bei drei Kärntnern. Sie haben zwei Tage vor ihrer geplanten Reise vom Flughafen Wien nach Rhodos einen vorgeschriebenen PCR-Test bei Novogenia in Klagenfurt gemacht. “Uns wurde versichert, spätestens nach 24 Stunden ein Testergebnis zu erhalten. Nach 30 Stunden war noch immer nichts da, wir wurden auf Nachfrage zuerst vertröstet, später erreichten wir niemanden mehr„, so eine Betroffene.