Drei skrupellose Mörder ...

Was also sind sie? Es sind drei italienische Männer, die sich einig waren, dass das Seil ihrer Bahn niemals reißen würde. Dass sie daher die komplizierte, langwierige und kostspielige Reparatur des defekten Bremssystems, das im Fall eines Seilrisses die Gondel automatisch stilllegt und in der Luft hält, nicht durchgeführt werden muss. Sind drei italienische Männer, die genau wissen, dass trotz des Reißens des Seiles die Kabine mit den Menschen niemals abgestürzt wäre, hätte man die Bremsen in Ordnung gebracht, statt sie einfach abzuschalten.