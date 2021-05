„Tuner-Treffen“ eskalierte: Polizei zog Notbremse

Während die Polizeikontrollen in Wien als voller Erfolg der örtlichen Exekutive verbucht wurden, dürfte sich das Problem mit der Tuning-Szene aber nicht in Luft aufgelöst, sondern lediglich in das Wiener Umland verlagert haben. In Stockerau, Bezirk Korneuburg, eskalierte ein „Tuner-Treff“ vollkommen.