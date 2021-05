Regen: Kärntner stürmen Thermen statt Strandbäder

3-G-Regel gilt auch in Thermen

Nicht nur das Römerbad in Bad Kleinkirchheim - in das in Zeiten von Corona maximal 300 Personen dürfen - war am Pfingstsonntag voll bis zum Anschlag. Die Wartezeit betrug bis zu 30 Minuten. Reingelassen wird natürlich nur, wer die „3-G-Regel“ einhalten kann - also wer geimpft, genesen oder getestet ist. Testen lassen kann man sich derzeit in den Teststraßen des Landes, bei Apotheken, bei kostenlosen Test-Containern in Klagenfurt und Villach oder per Selbsttest. Letzteren muss man aber vorab registrieren - wie das geht, erklären wir hier!