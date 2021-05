„Krone“ erklärt: So geht das mit den Selbsttests

Lange wurde dieser Tag herbeigesehnt, nun ist es endlich so weit: Dem Kaffee in der Bäckerei, der Pizza im Restaurant, dem Drink in der Bar steht nichts mehr im Weg - vorausgesetzt, man ist geimpft, negativ getestet oder genesen (3G-Regel). Neben den PCR- und Antigentests sind für einen Besuch im Lokal oder in einer Freizeiteinrichtung auch Selbsttests zugelassen - diese müssen allerdings vorher online registriert werden und sind nur 24 Stunden gültig. Für Schüler gelten auch die Schultests.