Erste Schritte in Richtung Pflege-Roboter

Sechs Projekte eingereicht

Eine Anfrage der ÖVP an Gerstorfer fördert zutage, dass bereits sechs interessante Projekte eingereicht worden sind. An die nahe Zukunftsmusik der Pflegeroboter erinnert ein Pilotprojekt zum Einsatz von Roboter-„Kuscheltieren“ in Hunde- und Katzenform in sechs Häusern für Senioren. Mit echten Tieren hat man ja vor allem bei Demenzkranken schon gute Erfahrungen gemacht. Die App „Rast Care“ soll bei einem Sozialhilfeverband die Kommunikation zwischen Pfleglingen und oft fremdsprachigen Betreuern erleichtern. „Erwachen mit Musik“ ist ein weiteres (günstiges) Projekt; andere setzen auf „Smart Home Living“ mit Sprachsteuerung bzw. Geräte-Automatiken oder auf einen digitalen Pflegeassistenten, der mittels Sensoren Notsituationen erkennt. Beim sechsten Projekt geht’s um mobile Pflegedokumentation, etwa mit rollbaren Laptop-Tischen.