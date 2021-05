Öffnungen: Was schön gewesen wäre

Nach 28 Wochen Lockdown zelebrierte gestern auch die Spitzenpolitik das große Erwachen. Kanzler und Vizekanzler strahlten im Schweizerhaus, vor knusprigen Hendln und Erdäpfeln in allen Variationen, um die Wette. Mit am Tisch saßen die Ministerinnen für Kultur und Tourismus. Drei Kilometer weiter in der City hatte sich schon in der Früh ein vergnügter Wiener Bürgermeister mit dem Wirtschaftskammer-Chef auf ein erstes Frühstück getroffen. Motto: Genießen, was wir so lange und so schmerzlich vermisst haben.