Regierung feiert Tag der Öffnung in Gastro und Co.

Am Mittwoch feiert die Regierungsspitze rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) den Tag der Öffnung in der Gastronomie und Co. mit einem Mittagessen im Schweizerhaus im Wiener Prater. Die ersten Lokale öffneten österreichweit bereits um 5 Uhr morgens ihre Türen für Gäste. Auch im Schweizerhaus wird bereits das eine oder andere Krügerl konsumiert. Die Spitzenpolitiker eilen indes von einem Termin zum Nächsten, gegen 17 Uhr wird das Quartett in der Staatsoper erwartet.