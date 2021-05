Texas: Polizei findet Tiger nach tagelanger Suche

Ein herumstreunender Tiger hat in einem Wohnviertel in Houston im US-Bundesstaat Texas tagelang für Aufregung gesorgt (siehe Video oben). Nun wurde die Raubkatze aufgespürt und in ein Tierschutzgebiet auf einer Ranch in Texas gebracht, wo sie „hoffentlich den Rest ihres Lebens in einer sehr sicheren Umgebung verbringen kann“. „Ich glaube, die Öffentlichkeit dachte, es wäre einfach, einen Tiger zu fangen. Aber das war es ganz und gar nicht“, so der zuständige Ermittler Ron Borza.