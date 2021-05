Laufen für den guten Zweck

Distanzen, die andere Menschen mit dem Auto zurücklegen, läuft Martin Trimmel – aus Leidenschaft. „Eine Marathon-Distanz ist bei mir eine Trainingseinheit“, schmunzelt der sympathische Extremsportler. Seit 1996 gehören Laufen und Radfahren zu seinen Leidenschaften, seit sieben Jahren widmet er sich so genannten Ultraläufen und konnte bereits beachtliche Erfolge erzielen. Sein persönlicher Rekord in Gols war der 31. Mai 2019. Damals legte er 268 Kilometer in 48 Stunden zurück. Seit zwei Jahren ist der Burgenländer – in seiner Freizeit engagiert er sich bei der Krisenintervention des Roten Kreuzes – außerdem Botschafter der Mobilen Kinderkrankenpflege MOKI, die heuer ihr 20-jähriges Bestehen feiert.