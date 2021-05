Archies Hühner bringen Sussexes in Lebensgefahr

Bärenalarm im Nobelviertel von Montecito! Ein wilder Schwarzbär soll dort sein Unwesen treiben und die Nachbarschaft von Prinz Harry und Herzogin Meghan in Angst und Schrecken versetzen. Nachbarn des prominenten Paares sollen sie gewarnt haben, dass der Hühnerstall ihres Sohnes Archie den Bären auf ihr Anwesen locken könnte, was die royale Aussteiger-Familie in Lebensgefahr bringen könnte.