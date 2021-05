Tödliches Kalkül

Tatsächlich genügt in Jerusalem ein Funke, um die Situation zur Explosion zu bringen. Und das nicht erst in jüngster Vergangenheit. 118-mal haben Armeen um diese Stadt oder in ihr gekämpft, 44-mal wurde sie erobert, 43-mal belagert, wie Alexandra Föderl-Schmid, stellvertretende Chefredakteurin der „Süddeutschen Zeitung“ und ausgewiesene Nahost-Expertin, auflistet. 1000 Jahre lang haben hier Juden, 400 Jahre lang Christen und 1300 Jahre lang Moslems geherrscht. Und allen drei Religionen ist diese Stadt heilig.