Israel rüstet sich für den nächsten Krieg

Bei einem Raketenangriff militanter Palästinenser im Gazastreifen auf die Umgebung von Tel Aviv ist dort am Dienstag eine Frau ums Leben gekommen. Nach Medienberichten starb sie in der Stadt Rischon Lezion bei einem direkten Einschlag einer Rakete. Die Rettungsorganisation Zaka bestätigte den Todesfall. Mehrere Menschen wurden nach Angaben von Sanitätern bei den massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen verletzt. In Tel Aviv waren am Abend immer wieder schwere Explosionen zu hören. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu kündigte am Dienstagabend an, die Hamas werde „einen hohen Preis“ für ihr Handeln zahlen.