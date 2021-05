Ausgebüxtes Äffchen „Julia“ gibt im Zoo den Ton an

„Unsere ,Julia‘ wird ihren Platz schon finden“

Das freche Zoo-Äffchen war am Montag aus dem Gehege gesprungen. Das vierjährige Weibchen schaffte es, sich beim ersten Mal im Freiluftgehege mit einem waghalsigen Sprung auf das Dach des Affenhauses zu katapultieren. Danach kletterte die Lemure auf eine Eiche und spazierte später im Besucherbereich herum - so wie sie es aus Salzburg gewohnt ist. Denn im Zoo der Mozartstadt sind die Kattas frei unterwegs. Nun aber gilt es für die Neo-Wienerin, sich in der achtköpfigen Katta-Gruppe zu etablieren.