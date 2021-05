Freches Äffchen aus Gehege in Schönbrunn entkommen

Helle Aufregung herrschte am Montagnachmittag plötzlich im Tiergarten Schönbrunn in Wien: Ein Äffchen wollte den herrlichen Tag offenbar für einen kleinen Ausflug nutzen und büxte aus dem Freiluftgehege aus. Zahlreiche Pfleger waren schnell zur Stelle und lockten das Katta-Weibchen zurück in sein Zuhause.