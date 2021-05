Bedarf an gut ausgebildetem Personal steigt

Es gibt wohl kaum ein Berufsfeld, in dem den Menschen so viel abverlangt wird wie in der Pflege. In Zeiten der Pandemie hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig und wertvoll diese Arbeit ist. Den heutigen Tag der Pflege nahm Landesrat Leo Schneemann zum Anlass, Danke zu sagen, aber auch in die Zukunft zu blicken.