Viel Lärm um fast nichts (drunter)

Wiewohl Marius kein offizielles Mitglied der royalen Familie ist und somit die Zügel in seinem Leben relativ locker halten kann, so wuchs er doch am Hof auf. Mit all der hauseigenen Etikette samt Protokoll. Ein gewisses Verantwortungsgefühl, eine standesgemäße Haltung sei also durchaus erwünscht - nicht nur von Marius, sondern auch von seiner Freundin.