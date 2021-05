Nickelsdorf: Testangebot abseits der Feiertage

Breites Testangebot

Unter Hunderten Untersuchungen in Nickelsdorf tauchten bislang nur ganz selten positive Einzelfälle auf. Die Testmöglichkeit im Ort besteht weiterhin an Montagen und Donnerstagen jeweils von 7.30 bis 19 Uhr - abgesehen von zwei Ausnahmen. Zu Christi Himmelfahrt am 13. Mai bleibt die Teststraße in Nickelsdorf geschlossen.