Man bringe den burgenländischen Spritz-Wein!

Burgenlands Winzer sind auch in Coronazeiten innovativ. Deshalb rief die Landwirtschaftskammer zum Bewerb „Best of Spritzerflascherl“. Nun fand im Weingut & Heurigenrestaurant Pachinger in St. Georgen die Verkostung statt. In der Jury saßen zehn Fachleute und Promis, die sich durchtesteten.