Gemeinsam durch die Corona-Gesundheitskrise

In der Testregion Parndorf/Neusiedl am See gibt es 5000 Menschen, die sich regelmäßig testen lassen. Mitgerechnet sind hier sowohl Schüler als auch Betriebe. Die Apothekentests der fünf Apotheken, welche zusätzlich in Parndorf und Neusiedl am See Gratistests durchführen, sind da allerdings nicht dabei.