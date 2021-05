WHO: Vor den Kindern erst die Älteren impfen

Gefährdet Impfung in ärmeren Ländern

Während solche Zulassungen Impfungen für Millionen weiterer Menschen in den reichen Staaten ermöglichen, sorgt sich die WHO, dass sie die Impfkampagnen in Afrika und anderen ärmeren Ländern zusätzlich behindern. WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus bezeichnete die ungleiche Verteilung der Impfstoffe zwischen armen und reichen Ländern am Freitag als nicht hinnehmbar.