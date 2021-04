Biontech-Chef: Impfung für Kinder schon im Juni

„Wir haben die Studiendaten für die Zwölf- bis 15-Jährigen in den USA für die bedingte Zulassung eingereicht, in Europa sind wir in den letzten Zügen vor der Einreichung“, sagte der deutsche Biontech-Gründer und -Chef Sahin. Bereits kommenden Mittwoch soll diese erfolgen. Sahin hatte am Mittwoch mit der optimistischen Einschätzung aufhorchen lassen, dass er ab August mit Herdenimmunität in Europa rechnen, wie er dem „Spiegel“ sagte.