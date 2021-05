USA: Bald Biontech/Pfizer-Spritze für Jugendliche?

Die Corona-Impfung für 12- bis 15-Jährige scheint in den USA schon sehr bald möglich zu sein. Denn die US-Arzneimittelbehörde FDA könnte US-Medienberichten zufolge den Corona-Impfstoff des deutschen Impfstoffherstellers Biontech und seines US-Partner Pfizer bereits in wenigen Tagen für Kinder und Jugendliche in dieser Altersgruppe zulassen.