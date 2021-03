Diese Länder haben beim Impfen die Nase vorne

Israel schloss früh Vertrag mit Pfizer

Israel war da ganz früh dran: Bereits am 6. Jänner wurde ein „Memorandum of Understanding“ mit dem US-Pharmakonzern Pfizer getroffen. Der Staat teilte Gesundheitsdaten mit dem Konzern und bekam dafür so früh wie kein Land der Welt so große Mengen Impfstoff in Relation zur Bevölkerung.