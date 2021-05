WHO: Vielen weiteren Ländern droht Corona-Notlage

Mit Blick auf die verheerenden Corona-Ausbrüche in Indien warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem ähnlichen Risiko in anderen Staaten. In mehreren weiteren Ländern fehlten die richtigen Vorkehrungen, sagte WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan am Freitag in Genf. Insbesondere Nepal und das ohnehin bereits stark betroffene Brasilien bereiten dabei Sorgen.