Patentstreit: „Pharmaindustrie ist selbst schuld“

Forschung durch Staaten gefördert

Zwar sehe er die Aufhebung durchaus kritisch, weil damit wohl auch Forschung und Innovation behindern würden, „wir dürfen aber nicht vergessen, dass gerade die Entwicklung von Impfstoffen mit zig Milliarden aus Staatsmitteln weltweit gefördert worden ist“, so Montgomery. Noch nie haben Staaten so schnell so viel Geld in Impfstoffproduktion und Entwicklung investiert, wie bei den Impfstoffen gegen Corona.