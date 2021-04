Erstmals mehr als 4000 Corona-Tote in Brasilien

Situation außer Kontrolle

Global betrachtet liegt Brasilien mit der tragischen Zahl der Todesopfer bereits an Zweiter Stelle hinter den USA - die Vereinigten Staaten waren bislang auch das einzige Land mit mehr als 4000 Corona-Toten pro Tag. In Brasilien ist die Corona-Pandemie rund ein Jahr nach Beginn weitgehend außer Kontrolle geraten. In vielen Teilen des Landes steht das Gesundheitswesen vor dem Zusammenbruch.