Meghan und Harry posten Geburtstags-Pic von Archie

Die Pandemie sei erst dann überwunden, wenn „jeder überall einen gleichen Zugang zu Impfungen hat“, appellierten die Sussexes an die Spendenfreudigkeit ihrer Fans. „Wir laden Sie alle ein, beizusteuern, was sie können“. Nur so könne man „Impfstoffe zu den Familien in den verwundbarsten Orten der Welt bringen“.