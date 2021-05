Bregenzer ÖVP will Spielplätze rauchfrei machen

„Es ist uns wichtig, dass Kinder am Spielplatz nicht mit gesundheitsschädigendem Verhalten wie Rauchen konfrontiert werden. Wir Erwachsene haben da eine Vorbildwirkung“, begründet Marte, die selbst Mutter ist, ihren Vorstoß. Zudem würden insbesondere Kleinkinder immer wieder Zigarettenstummel in den Mund nehmen, im schlimmsten Fall seien Tabakvergiftungen die Folge. „Es kann nicht sein, dass wir als Eltern Angst haben müssen, dass Kleinkinder am Spielplatz herumliegende Zigarettenstummel in den Mund nehmen oder gar verschlucken könnten!“, schimpft die ÖVP-Politikerin.