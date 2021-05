Slowakische Politiker in Lokal ertappt: Rücktritt

Das Blatt veröffentliche auch Fotos, die den Vorfall belegen sollen. Seliga habe auf dem Heimweg betrunken gewirkt, hieß es. Seliga war als führender Kopf der Demonstrationsbewegung „Für eine anständige Slowakei“ bekannt geworden, die nach dem Mord am Investigativjournalisten Jan Kuciak im Februar 2018 entstanden war. Dank dieser Popularität wurde er 2020 ins Parlament in Bratislava gewählt und kandidierte sogar für den Chefsessel in der kleinsten der vier Koalitionsparteien gegen die letztlich siegreiche Vize-Regierungschefin Veronika Remisova.