Razzia gegen ‘Ndrangheata in mehreren EU-Ländern

Bei der „Platinum“ genannten Anti-Mafia-Razzia wurden Mitglieder einflussreicher ‘Ndrangheta-Clans festgenommen, denen internationaler Drogenhandel vorgeworfen wird. Die Clans seien unter anderem in Baden-Württemberg und in mehreren touristischen Ortschaften am Bodensee aktiv, teilten die Ermittler am Mittwoch mit.