So feierte Prinzessin Charlotte ihren Geburtstag

„Charlotte wollte ihren Geburtstag auf Anmer Hall feiern, also haben die Cambridges London verlassen und fuhren auf ihren Landsitz“, verriet ein Royal-Insider jetzt dem US-Promiportal „Closer Weekly“. „Sie verbrachten das ganze Wochenende dort als Familie.“ Die Sechsjährige sei ganz vernarrt in den Landsitz ihrer Familie, der in der englischen Grafschaft Norfolk liegt. „Es ist so privat und draußen gibt es so viel Platz für sie zum Spielen.“