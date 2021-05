Frankreich: Fünf Tote bei drei Lawinenunglücken

Eine dritte Lawine ging nahe dem Ort Valjouffrey ab und erfasste drei Menschen, von denen einer schwer verletzt wurde. In Frankreich sind die Skilifte wegen der Corona-Pandemie in dieser Saison geschlossen. Deshalb sind andere Wintersportarten sehr beliebt, auch viele Unerfahrene sind auf den Pisten unterwegs. Seit Jahresbeginn verunglückten bereits mehrere Menschen in den Alpen und in den Pyrenäen.