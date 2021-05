Neuinfektionen sinken weiter: Nur 33 in 24 Stunden

Auch die Zahl derer, die auf der Intensivstation liegen, sinkt derzeit. In den Krankenhäusern sind derzeit 40 an Covid-19 erkrankte Personen stationär aufgenommen. 18 davon brauchen intensivmedizinische Behandlung. 1.419 Personen (11 mehr als gestern) sind in behörlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.