„Land investiert bei Gesundheit mehr denn je“

Investition in Zukunft

Das sei umso bemerkenswerter, da vom Bund 8,5 Millionen Euro weniger an Unterstützung für die Gesundheit an das Burgenland fließen werden. Wie wichtig das Thema Gesundheit dem Land sei, zeige sich auch an der abgegebenen Standortgarantie für alle fünf Spitäler sowie der Neubau von zwei Krankenhäusern.