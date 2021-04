35 Freundinnen: Japaner wegen Betrug verhaftet

Geburtstage erfunden, Geschenke ergaunert

Mit einem Opfer hatte der Japaner kurz nach dem Kennenlernen über Hochzeit gesprochen. Außerdem erzählte der 39-Jährige ihr, dass er am 22. Februar Geburtstag feiere, obwohl Miyagawa eigentlich am 13. November zur Welt kam. Einer 40-Jährigen erzählte er hingegen, dass er im Juli Geburtstag habe. Und eine 35-Jährige beschenkte ihren Freund an seinem angeblichen Ehrentag im April. Durch die erfundenen Geburtstage ergaunerte sich der Betrüger Geschenke im Wert von umgerechnet 780 Euro.