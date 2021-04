Brandursache in Gaißau wird ein Rätsel bleiben

Traurige Gewissheit: Wie die Polizei berichtet, hat die Obduktion - wie bereits vermutet - der in der Brandruine in Gaißau in Vorarlberg aufgefundenen Leiche bestätigt, dass es sich um die 61-jährige Hausbewohnerin gehandelt hat. Die genaue Brandursache ließ sich nicht mehr feststellen.