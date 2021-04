Leichenfund nach Wohnhausbrand in Gaissau

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Gaissau in Vorarlberg haben Einsatzkräfte am Samstagnachmittag eine stark verkohlte Leiche in der Ruine entdeckt. Zuvor war nach der 61 Jahre alten Ehefrau des Hausbesitzers gesucht worden, die nach dem Feuer vermisst worden war. Die Identität des Leichnams ist nicht geklärt - jedoch hatte der Ehemann, der zum Zeitpunkt des Brandes beim Einkaufen war, angegeben, dass die 61-Jährige zu Hause gewesen sei.