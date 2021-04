Frau wird nach Gaissauer Feuerinferno vermisst

Am Freitag um 17.27 Uhr ging die Alarmierung bezüglich eines Dachstuhlbrandes in Gaissau ein. Trotz des Einsatzes von insgesamt 13 Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren aus Gaissau, Höchst, Hard und Dornbirn konnte das Einfamilienhaus, das rasch in Vollbrand geriet, nicht mehr gerettet werden und brannte bis auf die Grundmauern ab. Ebenso wurden drei Autos und eine Johle komplett zerstört - vier weitere PKWs wurden ebenso beschädigt, wie einige Häuser in der direkten Umgebung.