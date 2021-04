45-Jährige ist als Spionin der Türkei angeklagt

Kurden bespitzelt

Angeklagt ist eine 45-jährige Akademikerin. Sie soll für den türkischen nationalen Nachrichtendienst Milli istihbarat Teskilati (MIT) tätig gewesen sein. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Die Frau soll sensible Daten über die kurdischen Gemeinden in Österreich an ihre Auftraggeber geliefert haben.