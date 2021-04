Eine Öffnung der Gastronomie mit vielen Auflagen

Eigene Teststation im Fritz

Fritz Tösch bietet mit seinem Das Fritz in Weiden am See seinen Gästen ab der Öffnung eine eigene Teststation an. Betrieben wird sie gemeinsam mit Job’s Apotheke. Geöffnet wird sie von Montag bis Samstag sein. „Das ist ein Service für unsere Gäste und alle Testwilligen aus der Umgebung“, erläutert der Patrone. Denn möchte man ins Fritz und hat keinen Test, macht man denselben einfach schnell und darf – ist er negativ – das Lokal am See genießen.