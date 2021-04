William und Kate: Erster Auftritt geht ans Herz

Herzogin Kate und Prinz William haben nach dem Begräbnis von Prinz Philip am Samstag am Mittwoch ihren ersten offiziellen Auftritt absolviert. Die Cambridges besuchten Kadetten der Royal Air Force in Ost-London. Ein Besuch in Gedenken an den Prinzgemahl, der selbst 63 Jahre lang Air Commodore-in Chief der Luftkadetten, Ehrenmitglied und Schirmherr war, bevor er die Schirmherrschaft 2015 an Herzogin Kate übergeben hatte.