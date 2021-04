Prinz Philip wird in Schloss Windsor beigesetzt

Queen nahm nur vier Tage nach Philips Tod Termin wahr

Die 94-jährige Queen nahm am Dienstag erstmals seit dem Tod ihres Gemahls an einem öffentlichen Termin teil. Sie verabschiedete den leitenden Beamten des Hofes, den sogenannten Lord Chamberlain, in den Ruhestand. Zuletzt hatte William Peel das Amt inne - er ging am 1. April in Pension. Sein Nachfolger ist Andrew Parker, Baron von Minsmere, zuvor Chef des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5.