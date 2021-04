Seven Summits: Felskraxln im Lavanttal

Der Klettersteig ist im Klettergarten Eitweg zu finden und führt über sieben Felsformationen, die mit Seil- und Nepalbrücken verbunden sind. „Deshalb der Name Seven Summits, wie die höchsten Gipfel der sieben Kontinente bezeichnet werden“, erklärt uns Sylvia Weinberger. Die Sonderpädagogin, die für das AVS in Villach und Klagenfurt Autisten betreut, hat vor Jahren ihre Leidenschaft für Berge entdeckt und kraxelt seit vier Jahren durch die Klettersteige der Alpen-Adria-Region.